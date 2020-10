Disarmarono uomo armato di fucile a Spotorno: riconoscimento pubblico per due giovani

Spotorno. Sabato 10 ottobre, alle 11, presso la “Sala convegni Palace” del Comune di Spotorno, si terrà la cerimonia di riconoscimento pubblico per l’atto di alta responsabilità civile compiuto da due cittadini stranieri, organizzata dal Comune di Spotorno e dall’Associazione Usei (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia).

Il fatto in questione, è relativo alla prontezza ed al coraggio dimostrati da Caio Cesar Lima Capelli e Carlos Mauricio Soria Valencia, cittadini stranieri, provenienti dal Brasile e dall’Ecuador, nel disarmare un uomo (leggi qui), che nella notte fra il sabato 8 e la domenica 9 di agosto scorso, aveva minacciato con un fucile i clienti di un bar di Spotorno, un fatto che, senza il tempestivo intervento, avrebbe potuto causare gravi conseguenze.

“In questi tempi, in cui l’individualismo sembra dominare le nostre azioni quotidiane, – hanno fatto sapere dall’associazione Usei, che al suo interno raccoglie non solo cittadini ecuadoriani ma anche italiani e di altre nazionalità, – non vogliamo che questo fatto passi inosservato e venga archiviato come un semplice fatto di cronaca, per cui abbiamo deciso, insieme all’amministrazione comunale di Spotorno, di evidenziare il valore dell’azione responsabile e civile dei due cittadini, con la consegna di una targa quale riconoscimento e ringraziamento per il loro coraggioso gesto”.

La cerimonia di sabato si svolgerà nella osservanza delle misure anti-Covid19.