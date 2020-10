Diocesi di Savona, la visita pastorale di Calogero Marino fa tappa nel quartiere Villetta di Savona

Savona. Dopo la ripresa nel centro storico, prosegue a Savona la visita pastorale del vescovo di Savona-Noli Calogero Marino “A passo d’uomo”.

Questa settimana tappa nella parrocchia di santa Maria Giuseppa Rossello nel quartiere Villetta, affidata a don Mario Moretti. Mercoledì 7 ottobre alle 18 preghiera per l’inizio della visita mentre giovedì 8 dalle 15 incontri con gli ammalati (che, se necessario, proseguiranno anche la mattina successiva).

Venerdì 9 nel pomeriggio invece alcuni appuntamenti con gruppi parrocchiali: alle 16.30 con il consultorio e alle 17 con le “signore del lunedì” mentre in serata tavola rotonda “Insieme in uscita – nuovi cammini per le comunità”.

Sabato 10 ottobre dalle 10 il vescovo Gero sarà disponibile per incontri personali mentre nel pomeriggio momenti dedicati ad altri gruppi e realtà della comunità: alle 15 casa Betania, alle 16 le religiose.

Infine domenica 11 ottobre alle 10.30 in vattedrale il vescovo Marino celebrerà la messa conclusiva della visita pastorale.