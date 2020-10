Diocesi di Albenga in lutto per la morte di monsignor Fiorenzo Gerini

Pietra Ligure. La diocesi di Albenga-Imperia è in lutto per la scomparsa di monsignor Fiorenzo Gerini. Il decesso è avvenuto nella serata di sabato 17 ottobre presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove da alcuni giorni era ricoverato.

Nato a Vessalico il 16 giugno 1931 e ordinato sacerdote il 20 giugno 1954, è stato economo diocesano per quasi 50 anni, nonché direttore dell’ufficio dei beni culturali. Era canonico e arcidiacono della cattedrale di san Michele Arcangelo in Albenga. Parroco storico della parrocchia di san Giovanni Battista in Peagna e qui cappellano del santuario della Madonna delle Grazie fino alla pensione.

Attualmente era ospite della residenza protetta “Monsignor Pogliani” a Loano. Luogo, data e orario della messa esequiale saranno comunicati appena definiti.

Il vescovo Guglielmo Borghetti, il vescovo emerito Mario Oliveri, il vicario generale Ivo Raimondo e il presbiterio diocesano si uniscono al dolore della famiglia invocando “la misericordia divina e invitano i fedeli ad innalzare preghiere di suffragio. Il Signore, buon pastore, lo ammetta ora alla contemplazione del Suo volto per l’eternità”.