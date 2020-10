Didattica a distanza, al liceo Bruno di Albenga è già realtà per ogni classe

Albenga. Dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm, con relative e specifiche disposizioni sulle scuole, il Liceo Giordano Bruno di Albenga ha già annunciato ufficialmente l’adozione della didattica a distanza, che coinvolgerà tutte le classi dell’istituto (almeno fino al prossimo venerdì).

“Valutata l’esigenza di un’attenta riflessione relativa alle scelte da attuare fino al 24 novembre, ma che potrebbero protrarsi per un periodo anche più lungo e viste le numerose richieste delle famiglie, si dispone che da oggi (lunedì 26 ottobre) e fino a venerdì 30 ottobre, tutte le classi dell’istituto svolgeranno attività di didattica a distanza”, si legge in un documento ufficiale pubblicato sul sito della scuola.

“Inoltre, – prosegue la nota firmata dal dirigente scolastico Simonetta Barile, – anche il trasferimento delle due classi 2AC e 3AC presso la nuova sede di Palazzo Oddo è rinviato a data da destinarsi”.

“Si ricorda ancora che le lezioni a distanza seguiranno l’orario curricolare e avranno inizio alle 8, 9, 10, 11, 12 e 13 per quanto riguarda le attività in orario antimeridiano. Avranno inizio alle 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 per quanto riguarda l’orario pomeridiano”.

“La durata della lezione è di 45 minuti al fine di permettere agli studenti le necessarie pause. Eventuali ore di sostituzione a distanza non saranno invece svolte. Si invitano studenti, genitori, docenti e personale ATA a consultare frequentemente il sito di istituto e la bacheca di classe”, concludono dal Bruno.