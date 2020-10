Debutto positivo nel Mallare per Lorenzo Fornara nonostante la sconfitta

La nota lieta della sfortunata domenica che ha visto il Mallare soccombere contro l’Aurora per 2 a 1 in virtù di un calcio di rigore assegnato ai cairesi quasi allo scadere porta il nome di Lorenzo Fornara. Centrocampista classe 2000, Fornara è entrato a partita in corso e ha subito ben impressionato mister Testa e i dirigenti del Mallare. “Siamo contenti di questo ulteriore innesto – afferma la società attraverso il comunicato – Fornara, proveniente dal Savona, è stato autore di un’ottima prestazione. Lo consideriamo un acquisto molto importante“.

Per via del turno di riposo, il Mallare ora ha circa due settimane per ragionare su quanto accaduto tra coppa e campionato (quattro sconfitte in altrettanti incontri con comunque buone prestazioni e partite combattute fino alla fine) e per prepararsi al meglio alle prossime sfide di campionato che vedranno i “lupi” impegnati contro tre squadre di assoluto valore: Olimpia Carcarese, Quiliano&Valleggia e Letimbro.