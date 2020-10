Danilo Rebagliati, una doppietta per il primo successo del Sassello: “Abbiamo giocato un’ottima partita”

Sassello. Pronto riscatto del Sassello che, dopo aver perso al debutto stagionale per 1-0 con la Priamar, domenica 18 ottobre ha battuto la Santa Cecilia per 2-0 nella partita valevole per la seconda giornata del girone 5 della Coppa Liguria di Seconda Categoria.

I biancoblù di mister Antonio Valicenti hanno vinto grazie ad una doppietta di Danilo Rebagliati, a segno al 31° del primo tempo e al 22° del secondo tempo.

“Abbiamo giocato un’ottima partita, anche se il campo sicuramente era pesante – dichiara l’attaccante -. Nelle gambe abbiamo ancora un po’ poco allenamento, possiamo migliorare però penso che comunque la squadra si sia difesa bene e abbia fatto una buona partita”.

“Ho fatto due gol, uno su rigore e uno su punizione – racconta Danilo -. Sono contento, sicuramente, ma potevo far di meglio: potevo fare il terzo e forse anche il quarto. Ringrazio i miei compagni che mi mettono sempre nelle condizioni di fare gol. Sono contento della mia prestazione di oggi”.

Riguardo all’emergenza sanitaria, Rebagliati afferma: “Penso che stopperanno il campionato, non so se giustamente o meno. Sapranno loro cosa fare. Secondo me lo stopperanno e lo dico a malincuore, perché secondo me il Sassello quest’anno poteva fare bene: non dico che poteva vincere il campionato, ma poteva sicuramente ambire a giocarsi qualcosa di importante. È un peccato, però sapranno prendere le decisioni migliori per la nostra salute e per la salute della nazione e del mondo”.