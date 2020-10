Savona. La Croce Bianca lancia i calendari 2021, un’edizione dedicata a tutti i soccorritori, volontari e dipendenti “per il loro operato instancabile durante il periodo di massima epidemia del Covid-19 che tuttora continua” commenta il presidente Nanni Carlevarino.

“Grazie a loro – spiega – la nostra associazione ha potuto e può garantire con continuità la propria opera di soccorso alla popolazione, impegnandosi quotidianamente in prima linea, sulle tante emergenze”.

Foto 2 di 2



“Non dobbiamo dimenticare anche il nostro apporto per la consegna dei farmaci a domicilio. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e al sacrificio di tanti. La pandemia, che ha messo a dura prova tutto il mondo, ha sottolineato ancora una volta l’importanza dei valori e dell’operato delle Pubbliche Assistenze, oltre che a rafforzare in ognuno di noi il senso di responsabilità nei confronti degli altri e di reciprocità nel momento del bisogno. I savonesi sono consapevoli di poter contare sempre e comunque sulla Croce Bianca, così come questa può sempre contare sul generoso sostegno dei propri concittadini. Grazie di cuore!” conclude Carlevarino.

I calendari possono essere ritirati personalmente presso la sede in corso G. Mazzini, 58 rosso (entrata ambulanze). Verranno inoltre distribuiti dai volontari il lunedì ed il giovedì mattina e alcuni sabati in via Paleocapa ed in piazza Sisto IV.