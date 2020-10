Savona. La Croce Bianca di Savona sarà domani sera al teatro Sacco di Savona per lo spettacolo “Il vino e suo figlio” di Enrico Bonavera, nell’ambito della rassegna teatrale aperta per questa nuova stagione autunno-inverno.

Il teatro savonese ha già adottato le misure anti-Covid previste, infatti alla serata potranno partecipare solo i soci per garantire un opportuno distanziamento sociale. Tuttavia i militi della pubblica assistenza savonese saranno presenti a coadiuvare l’organizzazione misurando la temperatura al pubblico, un modo per aiutare nelle azioni preventive anti-contagio.

Ma non solo: durante la serata la Croce Bianca salirà sul palco del teatro savonese per lanciare una speciale raccolta fondi per sostenere la pubblica assistenza savonese dopo le spese di acquisto dei dispositivi di sicurezza sanitaria per i volontari.

“Ringraziamo il teatro Sacco per l’aiuto, considerata la forte emorragia di denari a seguito dell’emergenza sanitaria e della crisi Covid” affermano dalla Croce Bianca savonese.