Cristiano Salerno vince la prima Salita alla Madonna della Guardia

Si è svolta regolarmente la prima edizione della Salita alla Madonna della Guardia, evento organizzato dagli Albenga Runners in collaborazione con Baia del Sole Alassio e Laigueglia e il patrocinio dei comuni di Villanova d’Albenga e Alassio. 7,7 km per un dislivello positivo di 500 metri e uno percorso che si è snodato attraverso Caso con l’arrivo ai piedi del santuario.

Buona partecipazione che ha visto oltre 70 persone al via, ma che ha mietuto vittime eccellenti come Silva Dondero che si è dovuta ritirare per un problema fisico. Al traguardo per primo giunge Cristiano Salerno che fissa il tempo sui 32’55”40 davanti a Lorenzo Trincheri che invece termina in 33’07”70. Terzo gradino del podio per Ghebrehanna Savio, più lontano a 33’41”90.

Poco dietro arriva Vincenzo Scuro che perde il confronto con il podista genovese di pochissimo con un tempo di 33’55”40, ma mette molta strada fra sè e gli inseguitori. Il primo alle sue spalle è Fabio Franco che la spunta su Ivan Acquarone. La top ten si completa infine con Marco Parodi e Cosimo Borgerse.