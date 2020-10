Covid, un caso positivo al Liceo Calasanzio di Carcare: in quarantena 28 studenti e 6 professori

Carcare. Dopo il caso nella scuola primaria e la leggera crescita della curva epidemiologica nel paese (leggi qui), il coronavirus si insinua anche al Liceo Calasanzio, dove a causa di un tampone positivo di uno studente è stata messa in quarantena una sezione seconda. In totale sono 28 i liceali e 6 i professori che dovranno stare in auto isolamento fino al 29 di ottobre (considerando che devono passare 14 giorni dall’ultimo contatto con il compagno che si era già preventivamente isolato).

“La dirigenza scolastica ha provveduto ad attivare tutti i protocolli sanitari previsti, ha eseguito le corrette comunicazioni ai nuclei famigliari e al corpo docenti interessato, ha predisposto la didattica a distanza per il periodo di quarantena” commenta in una nota il sindaco De Vecchi.

“La fiducia nelle Istituzioni è indispensabile per garantire in sicurezza la continuità dei servizi. Ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato. Invitiamo tutti all’applicazione del maggior senso di responsabilità” conclude.

“Nessun allarmismo – commenta la preside Morabito – il contatto dovrebbe essere avvenuto durante l’attività sportiva dello studente, quindi al di fuori dell’istituto. Abbiamo subito avvertito l’asl e abbiamo seguito come sempre con molta attenzione le indicazioni che ci sono state fornite”.