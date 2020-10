Liguria. Nelle prossime ore la Regione Liguria potrebbe decidere di trasferire alcuni malati di Covid-19 negli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte per sgravare in parte gli ospedali di Genova e, in misura minore, Savona. Lo ha annunciato questa sera il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa sull’epidemia. Al momento, comunque, non ci sono ancora tempistiche né decisioni ufficiali.

“Levante e ponente della regione sono sotto la media nazionale dal punto di vista del contagio, mentre nella città di Genova la situazione è più complessa e di molto – ha spiegato il presidente – In Asl2 e Asl5 c’è un lieve calo dei positivi, mentre San Martino e Villa Scassi hanno ricevuto diversi ricoverati in più. Fortunatamente le terapie intensive restano stabili”. QUI i dati di oggi sul contagio e i ricoverati.

Foto 2 di 2



“Da domani sarà disponibile un’aggiunta di posti letto sulla città di Genova, e nelle prossime ore – ha annunciato Toti – è possibile che si decida la trasformazione degli ospedali di Albenga e Cairo a sostegno del volume di malati sulla città metropolitana“. I nosocomi accoglierebbero dunque i pazienti genovesi, ma non solo: il provvedimento permetterebbe di affrontare anche “l’aumento dei malati nella stessa Savona, comunque limitato“.

Parole in netta contrapposizione con le richieste degli amministratori locali: non più tardi di questa mattina, infatti, al termine di un incontro in videoconferenza del Distretto sociosanitario delle Bormide per discutere dell’ospedale di Cairo e della situazione della sanità in Valbormida, il sindaco Paolo Lambertini aveva lanciato alla Regione una richiesta precisa. “Chiediamo che in caso di peggioramento della pandemia l’ospedale rimanga attivo e diventi un presidio covid free, con un suo ruolo specifico all’interno della provincia. Non vogliamo assistere nuovamente alla sua chiusura e allo svuotamento del personale inviato in altre strutture”. QUI l’articolo.

Secondo il bollettino diffuso oggi, gli ospedalizzati in tutta la Regione sono 631 (ieri erano 574): di questi 50 (-2 da ieri), di cui 2 in terapia intensiva (-1 da ieri), sono ricoverati nel territorio di Asl2.