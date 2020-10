Covid, quattro squadre in emergenza: verso il rinvio di Serra Riccò-Soccer Borghetto

Serra Riccò. Altre quattro squadre si fermano a causa del Covid.

In Eccellenza, è il Campomorone Sant’Olcese a doversi fermare per dieci giorni. Tra i biancoblù c’è un caso di positività al coronavirus. Questo comporta il rinvio della partita di domenica 18 ottobre con l’Ospedaletti.

In Promozione girone A, il Serra Riccò ha chiesto il rinvio della partita con il Soccer Borghetto. Cinque giocatori della squadra gialloblù hanno la febbre alta e la società non vuole rischiare, nell’attesa dell’esito dei test.

Nel girone B di Promozione è il Golfo Paradiso PRCA ad aver chiesto il rinvio, essendo costretto a fermarsi. Un giocatore è risultato positivo al Covid, pertanto salterà la partita tra la squadra di Recco ed il Don Bosco Spezia.

In Prima Categoria è stata accertata la positività di un giocatore dell’Olimpic 1971. Di conseguenza, la partita in programma sabato 17 ottobre tra i rossoverdi e la Superba è stata rinviata e la squadra del ponente genovese ha interrotto l’attività per dieci giorni.