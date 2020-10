Covid: per evitare contagi, sospese le “letture animate” in biblioteca ad Alassio

Alassio. Sospese le letture animate del mercoledì nella biblioteca di Alassio. “Nello spirito del nuovo dpcm, preferiamo non offrire ulteriori occasioni di potenziali incontri e ritrovi tra le persone, a salvaguardia particolarmente dei bambini e dei ragazzi. È un modo questo per preservare i servizi essenziali dei cittadini, con particolare riferimento alle scuole” affermano dallo staff.

“Abbiamo quindi deciso di sospendere le abituali letture animate, almeno fino al 13 novembre, in linea con le date espresse dal Governo. Ci auguriamo che quanto prima si possa ritornare a proporre ai bambini e ai ragazzi momenti di animazione e condivisione” concludono.

La biblioteca e tutti i suoi servizi restano regolarmente aperti secondo le modalità in sicurezza che dalla fase post lockdown sono in atto giornalmente. Per ulteriori info: 0182 648078 o biblioteca@comune.alassio.sv.it