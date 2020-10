Covid, non si arresta la crescita del contagio in Liguria: +464 positivi di cui 76 nel savonese

Liguria. Sono 464 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Liguria. Il dato, riportato dal bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Sanità è a fronte di 5.173 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi: ASL 1, 41 di cui 12 contatti di caso confermato e 29 da attività di screening; ASL 2, 76 di cui 39 contatti di caso confermato e 37 da attività di screening; ASL 3, 306 di cui 118 contatti di caso confermato e 188 da attività di screening; ASL 4, 3, di cui 1 contatto di caso confermato e 2 da attività di screening; ASL 5, 38 di 20 contatti di caso confermato e 18 da attività di screening.

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In tutta la Liguria sono 6.358 le persone positive al Covid-19, di cui 563 nel savonese.

Cresce il numero di ospedalizzati, 402 su tutto il territorio ligure (+23 rispetto a ieri), 38 pazienti nelle terapie intensive (+6). Nella Asl 2 sono 37 i pazienti ospedalizzati (+8 rispetto a ieri), di cui 3 ancora in terapia intensiva.

Il bollettino di oggi segnala un singolo decesso: donna di 92 anni, residente a Genova, deceduta presso area medica critica.

Sono 3.156 le persone in isolamento domiciliare, 294 in più rispetto a ieri. Quelle in sorveglianza attiva sono 4.396, in Asl 2 savonese sono 1.377.