Covid: in Liguria divieto di assembramento, annullate tutte le manifestazioni, Dad per le superiori, chiusi i circoli ricreativi

Liguria. Divieto totale di assembramento per strada, ossia di fermarsi a parlare con altre persone; annullamento di qualsiasi manifestazione in tutta la regione; stop a tutti i circoli ricreativi, che potranno restare aperti solo per la somministrazione di cibo e bevande ma dovranno interrompere immediatamente ogni attività “propria”.

Sono queste le misure principali annunciate questa sera dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per tentare di limitare i contagi da Covid-19. “Stiamo per firmare una ordinanza che riguarda alcuni aspetti della nostra vita e servirà, speriamo, a ridurre la penetrazione del virus”.

SCUOLE

Da lunedì prossimo chiediamo alla direzione regionale di passare a didattica a distanza per tutte le classi delle superiori a esclusione della prima, per almeno 50% degli studenti che frequentano quegli istituti. Ovvero chiediamo che a rotazione vadano a scuola non più di metà studenti delle classi dalla seconda alla quinta. Questo comporta un minor aggravio sui mezzi pubblici che misureremo nella giornata di lunedì, anche al fine di consentire un minore affollamento quei mezzi che contiamo di portare sotto l’80%. Questa ordinanza è fatta di concerto con la Regione Piemonte. Abbiamo chiesto agli istituti di ridurre i picchi di attività e insegnamento ritenuti più pericolosi: lezioni di musica coi fiati, ore di ginnastica, laboratori promiscui dove le classi si incontrano e gli spazi non possono essere garantiti.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO

Sempre di concerto con il ministero della Salute abbiamo deciso il divieto totale di assembramento nell’intera Regione Liguria. Potete uscire di casa, recarvi al ristorante, al bar, ma è vietato stazionare, assembrarsi, fermarsi all’aperto in gruppi di più di una persona perché questo può comportare situazioni di reale rischio. Senza danneggiare la nostra economia, vogliamo ci sia da parte di tutti i cittadini il massimo rigore nei comportamenti.

STOP A MANIFESTAZIONI E CIRCOLI

Estendiamo il divieto assoluto di manifestazioni di ogni genere in tutta la Liguria, in vigore fino ad oggi solo in alcune aree di Genova. I circoli ricreativi possono restare aperti per la sola somministrazione di alimenti e bevande, ma devono cessare le attività più proprie come gioco delle carte, biliardo, bocce, qualsiasi elemento di socialità si svolga all’interno. Mentre sale bingo, giochi e scommesse cesseranno la loro apertura alle 18 in corrispondenza del termine per i bar di fornire somministrazione di bevande alcoliche. Questo per allineare attività che potrebbero avere connessione e creare assembramento.

ZONE ARANCIONI

Cerchiamo di incidere sulla curva del contagio. Abbiamo a lungo ragionato col sindaco Bucci sull’individuazione delle aree previste dal Dpcm per creare cosiddette “zone arancioni”, in cui si passa solamente con motivazione. Una ulteriore restrizione quindi, da definire nelle prossime ore.

SITUAZIONE OSPEDALI

Lungi dall’avere ancora oggi problemi su posti letto, la nostra sanità sta incrementando l’offerta. Abbiamo un disperato bisogno di aiuto da tutti voi per non “bloccare” la sanità, per trasformarla in una grande area di salvataggio Covid: per fare questo abbiamo bisogno di ridurre il numero degli ospedalizzati. Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto: vi chiedo, fin da stasera, di essere molto attenti senza rinunciare alle vostre abitudini di vita, alla vostra socialità, ma facendo in modo tale da non diventare i prossimi contagiati Covid. Questo comporta un problema per voi, per la nostra sanità, per tutti coloro che ne hanno bisogno e alla lunga per tutti noi se dovessimo decidere misure più severe.