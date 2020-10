Covid, in Liguria crescono contagi (+778) e decessi (+7): 71 i nuovi positivi nel savonese

Liguria. Sono 778 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.096 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 71 i nuovi positivi registrati nel savonese.

Ecco il dettaglio: ASL 1, 75 di cui 51 contatti caso confermato e 24 attività screening; ASL 2, 71 di cui 37 contatto caso confermato, 33 Attività screening ed 1 settore sociosanitario; ASL 3, 573 di cui 213 contatto caso confermato, 327 attività screening, 32 settore sociosanitario ed 1 rientro estero; ASL 4, 15 di cui 7 contatto caso confermato ed 8 attività screening; ASL 5, 44 di cui 20 contatto caso confermato e 24 attività screening

E’ quanto emerge dal consueto bollettino emanato da Regione Liguria in merito alla pandemia di Covid-19.

Sono 7 i decessi nelle ultime 24h: uno all’ospedale di Sestri Levante, donna di 80 anni; due al San Martino, donna di 103 anni e uomo di 89 anni; 3 al Galliera, un uomo di 90 anni e due donne, rispettivamente di 84 e 67 anni; uno all’ospedale di Sarzana, uomo di 84 anni. E il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 1.680.

I casi totali al momento in Liguria sono 9.742, di cui 855 in provincia di Savona. Gli ospedalizzati in tutta la Regione sono 631 (ieri erano 574), di cui 33 in terapia intensiva (-1 da ieri); nel territorio di Asl 2 i ricoverati sono 50 (-2 da ieri) di cui 2 in terapia intensiva (-1 da ieri).

Le persone attualmente in sorveglianza attiva nel savonese sono 2.052 (più di qualsiasi altra azienda sanitaria ligure) dei 5.380 totali della Liguria.