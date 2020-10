Covid, in Liguria 926 nuovi positivi

Liguria. Sono 926 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 65 sono stati individuati in Asl2: 35 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 24 sono stati accertati mediante attività di screening, 5 sono stati individuati in strutture socio-sanitarie, un altro è stato individuato di ritorno da un viaggio. Altri 77 sono stati individuati in Asl1: 33 sono dovuti ad un contatto con un caso confermati, altri 44 sono stati accertati dallo screening.

Altri 682 sono stati individuati in Asl3: 236 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 412 sono stati accertati mediante attività di screening, altri 34 sono stati riscontrati in strutture socio-sanitarie. Altri 11 sono stati individuati in Asl4: 3 sono stati in contatto con un caso confermato, altri 8 sono stati accertati tramite screening. Infine 91 sono stati individuati in Asl5: 38 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 53 sono stati accertati mediante attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 12.311 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 192 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 25.523 e cioè 926 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 2.922 e cioè 88 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 22.601 e cioè 838 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 424.986 tamponi e cioè 6.340 più di ieri. Sono 924 le persone ricoverate in ospedale, 42 più di ieri, di cui 46 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 6554 e cioè 479 più di ieri. Il totale dei guariti è di 11479 e cioè 719 in più di ieri. L’incremento del valore deriva dal recepimento della circolare del ministero della salute riguardante “le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena”. Non è più necessario il doppio tampone per confermare la guarigione (ne è previsto uno). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 5.854.

I deceduti sono 1733 e cioè 15 più di ieri. Si tratta di: una donna di 88 anni deceduta il 25 ottobre al Galliera; una donna di 84 anni e due uomini di 67 e 80 anni deceduti il 26 ottobre a Villa Scassi; quattro uomini di 73, 94, 89, 88 anni e due donne di 81 e 77 anni deceduti il 26 ottobre al San Martino di Genova; un uomo di 86 anni deceduto il 26 ottobre al San Paolo di Savona; una donna di 95 anni deceduta il 27 ottobre al Galliera; un uomo di 83 anni e due donne di 90 e 85 deceduti il 27 ottobre al San Martino.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.102 e cioè 30 più di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 72 come ieri. Tre sono in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.607.