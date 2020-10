Covid, in Liguria 546 nuovi positivi

Liguria. Sono 546 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 61 sono stati individuati in Asl2: 31 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 25 sono stati accertati mediante attività di screening, altri 5 casi sono stati riscontrati all’interno di strutture socio-sanitarie. Altri 46 sono stati individuati in Asl1: 16 sono dovuti ad un contatto con un caso confermati, altri 30 sono stati accertati dallo screening.

Altri 372 sono stati individuati in Asl3: 187 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 170 sono stati accertati mediante attività di screening, altri 15 sono stati riscontrati in strutture socio-sanitarie. Altri 10 sono stati individuati in Asl4: 4 sono stati in contatto con un caso confermato, altri 6 sono stati accertati tramite screening. Infine 57 sono stati individuati in Asl5: 19 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 36 sono stati accertati mediante attività di screening, altri 2 casi sono stati riscontrati all’interno di strutture socio-sanitarie

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 8.360 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 518 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 19.891 e cioè 546 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 2.534 e cioè 63 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 17.357 e cioè 483 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 389.326 tamponi e cioè 4.950 più di ieri. Sono 578 le persone ricoverate in ospedale, 41 più di ieri, di cui 31 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 4.043 e cioè 96 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 9.875 e cioè 19 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 5.026.

I deceduti sono 1.641 e cioè 9 più di ieri. Si tratta di: un uomo di 90 anni deceduto 17 ottobre all’ospedale San Paolo di Savona; un uomo di 74 anni deceduto 20 ottobre all’ospedale di Sarzana; una donna di 99 anni deceduta 29 settembre all’ospedale Galliera; un uomo di 87 anni deceduto il 16 ottobre all’ospedale Galliera; una donna di 77 anni deceduta il 17 ottobre all’ospedale Galliera; una donna di 92 anni deceduta il 17 ottobre all’ospedale Galliera; una donna di 83 anni deceduta il 18 ottobre all’ospedale Galliera; un uomo di 78 anni deceduto il 13 ottobre all’ospedale di Albenga; una donna di 94 anni deceduta il 13 ottobre all’ospedale di Albenga.

Di seguito i decessi delle ultime 24 ore: in Asl2 la direzione medica del presidio di ponente (ospedali di Pietra Ligure e Albenga) segnala che il 20 ottobre è deceduto un uomo di 78 anni di Savona; in Asl3 la direzione medica dell’ospedale Villa Scassi segnala che il 20 ottobre è deceduto un uomo di 76 anni ricoverato in rianimazione con comorbidità, che il 21 ottobre sono deceduti un uomo di 91 anni e un uomo di 76 anni ricoverati in Ps/Obi con comorbità e una donna di 92 anni ricoverata (con comorbità) nell’Unità di Crisi Covid-Medicina e una donna di 55 anni ricoverata in rianimazione; l’Asl5 segnala che il 20 ottobre è deceduto un uomo di 74 anni residente nel comune di La Spezia e ricoverato in terapia intensiva.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 755 e cioè 60 più di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 53 e cioè 2 più di ieri. Tre sono in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.977.