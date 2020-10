Covid, in Liguria 370 nuovi positivi: deceduti due savonesi

Liguria. Sono 370 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 41 sono stati individuati in Asl2: 14 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 27 sono stati accertati mediante attività di screening. Altri 31 sono stati individuati in Asl1: 15 sono dovuti ad un contatto con un caso confermati, altri 16 sono stati accertati dallo screening.

Altri 212 sono stati individuati in Asl3: 90 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 122 sono stati accertati mediante attività di screening. Altri 3 sono stati individuati in Asl4: uno è dovuto al contatto con un caso confermato, altri 2 sono stati accertati mediante attività di screening. Infine 83 sono stati individuati in Asl5: 41 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 42 sono stati accertati mediante attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 6.687 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 329 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 18.115 e cioè 370 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 2.330 e cioè 29 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 15.785 e cioè 341 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 376.443 tamponi e cioè 3.328 più di ieri. Sono 441 le persone ricoverate in ospedale, 39 più di ieri, di cui 39 in terapia intensiva (2 più di ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 3.318 e cioè 162 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 9.792 e cioè 38 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 4.419.

I deceduti sono 1.636 e cioè 3 più di ieri: si tratta di un uomo di 88 anni deceduto il 16 ottobre, una donna di 81 anni deceduta il 16 ottobre e di una donna di 92 anni deceduta il 17 ottobre; tutti erano ricoverati al San Martino di Genova. Nelle ultime 24 sono deceduti: in Asl2 una donna di 91 anni e di un uomo di 90 anni entrambi della provincia di Savona; in Asl3 una donna di 80 anni residente a Rapallo; al Galliera una donna di 77 anni residente a Ronco Scrivia e ricoverata in geriatria e una donna di 83 anni residente a Genova e ricoverata in geriatria; al San Martino un uomo di 73 anni residente a Genova e ricoverato nell’area medica critica.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 603 e cioè 40 più di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 43 e cioè 6 più di ieri. Tre sono in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.472.