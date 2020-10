Covid, i ricoveri in Liguria arrivano a quota mille: 999 i nuovi positivi in 24h

Liguria. Sono 999 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.234 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di seguito, il dettaglio dei nuovi positivi: ASL 1, 107 di cui 39 contatti caso confermato e 68 attività screening; ASL 2, 85 di cui 36 contatto caso confermato, 48 Attività screening e 1 settore sociosanitario; ASL 3, 700 di cui 280 contatto caso confermato, 364 attività screening e 56 settore sociosanitario; ASL 4, 17 di cui 7 contatto caso confermato e 10 attività screening; ASL 5, 90 di cui 32 contatto caso confermato, 57 attività screening ed 1 settore sociosanitario.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 13.630 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 661 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 27.540 e cioè 999 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 3.104 e cioè 104 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 24.436 e cioè 895 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 437.287 tamponi e cioè 6.234 più di ieri. E sono arrivate a quota mille le persone ricoverate in ospedale, 43 più di ieri, di cui 52 in terapia intensiva (+ 2 da ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 7.322 e cioè 343 più di ieri. Il totale dei guariti è di 12.161 e cioè 331 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 6.420.

I deceduti sono 1749 e cioè 7 più di ieri: 5 decessi si sono verificati al San Martino di Genova (due uomini di 82 e 81 anni e tre donne di 74, 85 e 84 anni) ; 2 si sono verificati all’ospedale Villa Scassi di Genova (un uomo ed una donna, entrambi di 90 anni).

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.261. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 89, ovvero 6 più di ieri. Tre sono in terapia intensiva (dato invariato). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.813.