Covid e coprifuoco, oggi il Cdm. Conte: “Approveremo il Decreto Ristori”

Liguria. Li hanno chiesti in tanti e a gran voce, uniti alle proteste lungo tutto lo Stivale, civili e non. E oggi potrebbe essere la data “x” per la tanto attesa approvazione del Decreto Ristori.

Un documento che dovrebbe sbloccare gli indennizzi e i risarcimenti per tutte le categorie pesantemente penalizzate da chiusure e limitazioni imposte dall’ultimo Dpcm (leggi qui).

A dare l’annuncio di soluzione imminente, è stato direttamente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attraverso la sua pagina Facebook.

“Nelle stesse ore del confronto sul Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse immediate alle categorie penalizzate, che stiamo incontrando oggi a Palazzo Chigi. Alle ore 15, in CdM, approveremo il Decreto Ristori, con indennizzi e risarcimenti in tempi certi e rapidi”, le parole del premier.