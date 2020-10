Covid e burocrazia, la protesta: “Il cittadino inerme va e viene come un pirla”

Savona. “Devo rinnovare la patente nautica. Dopo un bel mese telefono all’asl2 per informarmi, mi passano un numero che ha una prerogativa: non si sente nessun segnale né libero, né occupato, e poi dopo un po’ cade la linea!

Vado di persona in via Collodi e l’usciere mi dà un foglio con le istruzioni, tra cui pagamento in cc postale di 50 € all’ASL2, bollo da 16 euro, e l’istruzione di telefonare per prenotare visita al 019 840 5992, solo lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 10. Pago 50 euro ed acquisto marca da bollo. Documenti tutti a posto. Da due settimane continuo a telefonare al 019 840 5992: non si sente nessun segnale né libero, né occupato, e poi dopo un po’ cade la linea.

Vado stamattina all’ufficio di igiene in via Collodi: dopo una certa coda, spunta un dipendente che mi dice che c’è un avviso dietro l’angolo: bisogna fissare appuntamento tramite email. Vado e faccio foto. L’informativa è targata “ufficio invalidi”, per cui uno che deve rinnovare la patente manco la guarda! Nessuna data di emissione di questo avviso!

Ma gli uscieri che mi hanno dato il foglio con i documenti, i versamenti, il numero di telefono per prenotare la visita per il rinnovo della patente nautica NON sanno nulla che la “camomilla” è sospesa? Ed il cittadino “inerme” va e viene come un pirla!

Ho comunque scritto a patenti.sv@asl2.liguria.it. Vi farò sapere…”.

Paolo Forzano