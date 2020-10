Covid: dopo mesi senza casi, torna il virus a Carcare. Sei positivi e aumento dei quarantenati

Carcare. Crescita, seppur lieve, dei casi di coronavirus a Carcare, dove dopo uno stop di alcuni mesi, torna il Covid. Attualmente i positivi accertati sono sei.

“Nel corso della seconda settimana del mese di ottobre, nonostante le prescrizioni sanitarie adottate a livello nazionale e regionale, sul territorio del comune di Carcare i dati ufficiali trasmessi dall’Asl dimostrano un leggero aumento dei casi di contagio, se si considera che per mesi non se ne erano manifestati” commenta il sindaco De Vecchi in una nota.

In aumento anche gli iscritti nelle liste di “quarantena breve” sia obbligatoria che volontaria “ovviamente non positivi – sottolinea il primo cittadino – ma da considerarsi nella normalità, viste le procedure di isolamento applicate a titolo preventivo negli Istituti Scolastici”

“I positivi al virus, con esecuzione di tampone sono 6. Tutti questi nostri concittadini, le loro famiglie, hanno bisogno del nostro morale conforto. Personalmente e in nome di tutta la nostra comunità cittadina auspico loro la guarigione” conclude De Vecchi.