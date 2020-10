Covid, cluster in Rsa di Savona: “Contagiati quasi tutti gli ospiti e oltre metà degli operatori”

Savona. Importante aumento dei positivi Covid in Liguria (leggi qui) e in particolare nel savonese con ben 28 nuovi casi sui 140 complessivi. Un incremento dovuto in particolare al nuovo cluster, che si è recentemente sviluppato in una casa di riposo di Savona (leggi qui).

L’argomento è stato trattato, con alcuni particolari in più, durante il consueto punto stampa in Regione Liguria, iniziato alle 19: “La situazione nelle rsa della Regione, – è stato spiegato, – nel periodo estivo, da maggio ad oggi, è stata sotto controllo e non abbiamo avuto, soprattutto, incrementi di mortalità, che è il dato più importante”.

Scendo nello specifico dei cluster: “Ci sono attualmente alcuni focolai, uno, il più ‘antico’, in provincia di Savona, in una struttura per persone con disabilità, un altro a La Spezia e recentemente si è generato un nuovo focolaio, che ha colpito la quasi totalità degli ospiti e degli operatori in una struttura per anziani a Savona”.

“Questo conferma come, all’interno degli ambienti di vita in comune, la velocità con cui il virus si diffonde è altissima e noi dobbiamo rispondere con altrettanta velocità. Come? Con i test rapidi, già utilizzati per il personale di rientro dalle ferie. A breve dovremo ultimare un protocollo per utilizzarli anche per tutti gli ospiti e gli operatori sintomatici, in modo da bloccare prima possibile la diffusione del virus”, hanno concluso.