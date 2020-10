Savona, bimba risulta positiva al Covid mentre i compagni sono in aula: rimandati a casa

Savona. Pochi giorni fa erano comparsi i primi sintomi di quella che poteva essere una semplice influenza, ma il risultato positivo del tampone è arrivato questa mattina, mentre i compagni di scuola e le maestre erano in aula a far lezione. E così sono stati tutti immediatamente rimandati a casa, in quarantena. E’ quanto successo a una classe della scuola primaria C.Colombo di Savona.

Tutto è iniziato quando la famiglia della bambina, alla comparsa dei sintomi influenzali, ha deciso subito, in via preventiva, di lasciare la figlia a casa in attesa di un tampone che accertasse se si stesse trattando effettivamente di Covid. I compagni di scuola della bimba però hanno ovviamente continuato ad andare a scuola.

L’esito è arrivato questa mattina, e purtroppo ha confermato i sospetti: si trattava di Coronavirus. Così la scuola è stata informata, proprio quando i compagni e le maestre sono in aula. Il risultato? Tutti i ragazzi sono stati rimandati a casa in isolamento fiduciario. E così tutte le maestre.

Il fatto curioso però non finisce qui. Le stesse insegnanti che ora si trovano in quarantena seguono anche un’altra sezione. Che, per ora, proseguirà l’attività scolastica in presenza con delle supplenti, mentre le maestre “titolari” insegneranno ai bambini rimasti a casa mediante didattica a distanza. Ma se una delle maestre in isolamento dovesse risultare a sua volta positiva al tampone, allora scatterà subito la quarantena anche per l’altra sezione.