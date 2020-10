Covid, Alisa: “Garantire servizi essenziali. Ferie e permessi al minimo per personale sanitario”

Liguria. “In considerazione della situazione emergenziale in corso si è ritenuto opportuno e urgente attivare con immediatezza tutte le misure rivolte a evitare la mancata copertura dei servizi assistenziali”. A dichiararlo, Walter Locatelli, commissario di Alisa, in relazione alla notizia, confermata, della richiesta di “riduzione al minimo di ferie e permessi per il personale sanitario in relazione alla nuova, violenta ondata di Covid”.

“In particolare, – ha proseguito Locatelli, – è stato chiesto alle Aziende, se necessario, di provvedere a sospendere le ferie in godimento del personale. Inoltre, appare necessario che il personale deputato all’assistenza non fruisca, nell’attuale periodo di emergenza, dei permessi di cui all’art. 36 comma 1 lett. a) del CCNL della dirigenza e del CCNL del comparto, ovvero dei permessi relativi alle attività di formazione”.

“È stata inoltre raccomandata la massima scrupolosità nella concessione dei permessi ex l. 104/92 nonché dei permessi orari retribuiti. Tutto questo con il solo fine di garantire, in una situazione non ordinaria ma di emergenza, la copertura dei servizi assistenziali essenziali”, ha concluso il commissario di Alisa.

E le polemiche non si sono fatte attendere. A partire all’attacco tra i primi, il Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale Gianni Pastorino: “I dirigenti di Alisa e la Giunta, che avvalla tali decisioni, dovrebbero vergognarsi. Dovrebbe essere un sentimento quasi naturale, perché dopo aver commesso tutti gli errori possibili nella gestione dell’emergenza sanitaria, dopo non aver programmato nulla per far fronte ad una ripresa del virus, dopo essersi dimenticati di procedere all’assunzione del personale sanitario a tempo determinato, dopo aver chiuso a luglio reparti Covid, per poi doverli riaprire in fretta e furia in questi giorni, dopo non aver mai risposto circa le perplessità espresse per l’approvvigionamento di DPI, e, soprattutto, dopo essersi spartiti premi stratosferici per una fantomatica gestione della crisi, dopo tutto ciò, dopo tutta questa inettitudine, decidono, nella maniera più incredibile, di scaricare il peso di tutto su medici, infermieri, tecnici e OSS”.

“Tale atteggiamento deve essere denunciato in tutte le sedi, sociali e politiche, perché rappresenta una mancanza di vergogna per ciò che questi dirigenti non hanno fatto per far fronte all’emergenza, e decidono quindi di spremere ancora di più, come veri e propri limoni, le lavoratrici e i lavoratori, che sono già sottoposti a condizioni professionali estreme. Un fatto gravissimo, che dimostra ancora una volta l’inadeguatezza di Alisa e di chi la dirige”, ha concluso Pastorino.