Covid a Pietra Ligure: il sindaco De Vincenzi in quarantena preventiva

Pietra Ligure. “Pur cercando di tenere tutte le attenzioni possibili, ho avuto il dubbio di essere entrato in contatto con un caso confermato, nonostante la mia completa assenza di sintomi. Per tranquillità e responsabilità verso tutti, già da domenica scorsa mi sono volontariamente isolato. Ho poi fatto il tampone e, malgrado io sia risultato negativo, dovrò osservare la quarantena per almeno 10 giorni”.

L’annuncio di questa mattina è del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, in quarantena preventiva a seguito del Covid.

“Adesso più che mai è veramente importante non abbassare la guardia e seguire con attenzione e responsabilità tutte le misure di prevenzione indicate”.

E poi l’appello: “Rinnovo l’invito ad agire con prudenza, consapevolezza e buon senso per cercare, nel nostro piccolo, di interrompere la diffusione di questo virus che è veramente subdolo e si insinua dove meno te lo aspetti” conclude.

Nell’ambito del tracciamento sanitario è stato confermato che la macchina comunale pietrese non è a rischio. Nessuna conseguenza diretta sul Comune di Pietra Ligure, fermo restando che l’esito del tampone a cui si è sottoposto il sindaco De Vincenzi è comunque negativo.

Dunque, solo un isolamento domiciliare a carattere precauzionale, anche in considerazione del contesto generale dei contagi e la diffusione del virus.