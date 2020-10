Covid, 432 nuovi casi in Liguria: altri decessi, due nel savonese

Liguria. Arrivano 432 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa – Regione. Il dato è il risultato di un’attività di tracciamento di un totale di 5.149 tamponi tra primi e secondi tamponi (il dato include quelli per la constatazione della guarigione).

Si tratta del secondo numero più alto di casi registrati in un solo giorno (il “record” è della giornata di martedì scorso, con + 447) ma del numero più alto in assoluto di tamponi effettuati, oltre 5.000 appunto.

Cresce di una sola unità il numero di ospedalizzati, 316 su tutto il territorio ligure, ma ci sono tre pazienti in meno nelle terapie intensive. Nella Asl 2 sono 26 i pazienti ospedalizzati, uno in più rispetto a ieri, 3 in terapia intensiva.

Il bollettino di oggi segna il decesso di tre persone (uomo di anni 64 deceduto 13/10 a Rapallo (GE); donna di anni 95 deceduta 13/10 all’ospedale San Paolo Savona; uomo di anni 79 deceduto 13/10 all’ospedale San Paolo Savona). Nelle ultime 24 ore la Asl 1 segnala il decesso di un uomo di 54 anni residente in Sicilia deceduto il 14/10 al pronto soccorso di Sanremo; l’ospedale San Martino segnala il decesso di un paziente (uomo) di 86 anni, nato e residente a Genova, deceduto il 15/10/2020 presso 1° piano del pronto soccorso.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 29

14 contatto di caso confermato

15 attività di screening

• ASL 2: 8

4 contatto caso confermato

4 attività di screening

• ASL 3: 365

174 contatto caso confermato

190 attività screening

1 rientro estero

• ASL 4: 6

6 attività screening

• ASL 5: 24

11 contatto caso confermato

13 attività screening

Il totale dei positivi sale a 5.458, + 369 rispetto a ieri: nella Asl 2 sono 375.

Sono 2.771 le persone in isolamento domiciliare, 11 in più rispetto a ieri. Quelle in sorveglianza attiva sono 4.401, nella Asl 2 savonese 1.194.

Dopo il piano di emergenza varato dalla Asl 2 savonese, oggi il San Martino comunica: “In considerazione dell’aumento di ricoveri di pazienti Covid, nella giornata odierna presso il pronto soccorso e stante le esigenze attuali, che denotano una connotazione clinica di medio-bassa intensità, da stasera alle 20.00 riapre il reparto al 3° piano del Padiglione Nuovi Laboratori, divenuto noto nella fase del lockdown come ‘Fagiolone’, con una dotazione fino a 20 posti letto. Il reparto sarà gestito da medici internisti ed anestesisti secondo il modello, già sperimentato con successo, della gestione congiunta multidisciplinare”.