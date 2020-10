Liguria. Sono 419 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 2.519 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 63 i nuovi positivi registrati nel savonese.

Ecco il dettaglio: ASL 1, 31 di cui 12 contatti caso confermato, 18 attività screening e un caso presso strutture sociosanitarie; ASL 2, 63 di cui 33 contatto caso confermato e 30 attività screening; ASL 3, 208 di cui 75 contatto caso confermato, 105 attività screening e 28 nel settore sociosanitario; ASL 4, 12 di cui 5 contatto caso confermato e 9 attività screening; ASL 5, 103 di cui 30 contatto caso confermato, 45 attività screening e 28 nel settore sociosanitario.

E’ quanto emerge dal consueto bollettino emanato da Regione Liguria in merito alla pandemia di Covid-19.

Sono 13 i decessi, uno all’ospedale San Paolo di Savona: il totale da inizio pandemia sale a 1.704.

I casi totali al momento in Liguria sono 11.798 (+401), di cui 1.122 in provincia di Savona. Gli ospedalizzati in tutta la regione sono 834 (+97), di cui 46 in terapia intensiva; nel territorio di Asl 2 i ricoverati sono 70 (+6) di cui 3 in terapia intensiva.

Le persone attualmente in sorveglianza attiva sono 5.672, nel savonese sono 1.841 (più di qualsiasi altra azienda sanitaria ligure). Le persone in isolamento domiciliare in Liguria sono 5.608 (+309).