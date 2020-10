Gruppo Costa, il brand tedesco Aida Cruises sceglie l’Italia per la ripartenza delle sue crociere

Liguria. AIDA Cruises, brand tedesco del Gruppo Costa, riparte dall’Italia con le proprie crociere. La nave AIDAblu salperà infatti domani da Civitavecchia per la prima crociera dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19, con un itinerario di sette giorni esclusivamente dedicato ai porti italiani, che farà tappa a Napoli, Palermo, Catania, La Spezia per poi rientrare a Civitavecchia/Roma, dove è prevista una sosta di due giorni. Questo itinerario sarà disponibile ogni settimana dal 17 ottobre fino al 28 novembre 2020.

AIDAblu è la quarta nave del Gruppo Costa a riprendere le crociere, dopo le tre del brand Costa Crociere – Costa Deliziosa, Costa Diadema e Costa Smeralda – ripartite a settembre e ottobre. Proprio Costa Smeralda era oggi attraccata al porto di Civitavecchia insieme ad AIDAblu, nell’ambito della sua prima crociera iniziata lo scorso 10 ottobre da Savona, dedicata anch’essa solo a porti italiani.

“La ripartenza di AIDAblu è una tappa significativa per il Gruppo Costa, che segna il ritorno alle crociere dopo una lunga pausa anche per il nostro brand tedesco AIDA Cruises, che si aggiunge a Costa Crociere – sottolinea Michael Thamm, Group CEO, Costa Group & Carnival Asia – Siamo molto orgogliosi che la ripartenza di AIDA Cruises avvenga dall’Italia, perchè le nostre navi battono bandiera italiana e la nostra sede è in questo Paese. Attualmente le navi da crociera stanno viaggiando solo nel Mediterraneo e in Italia: questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno del Governo e delle autorità italiane. Grazie al programma crociere di AIDAblu contribuiremo ulteriormente alla ripresa del turismo internazionale in Italia, riportando i nostri ospiti tedeschi in una destinazione molto amata, in modo sicuro e responsabile. Consideriamo questa nave come il simbolo della solida e duratura relazione tra Italia e Germania”.

AIDAblu, che si aggiunge alle altre tre navi Costa che hanno già ripreso le operazioni in Italia, porterà ulteriori benefici alla ripresa dell’ecosistema turistico italiano. Grazie all’itinerario in partenza domani da Civitavecchia, gli ospiti tedeschi di AIDAblu avranno la possibilità di visitare cinque destinazioni italiane in un’unica vacanza. Il contributo economico derivato dalle crociere rappresenta da sempre un importante sostegno al turismo e all’economia italiana. Secondo uno studio condotto da Deloitte & Touche, dall’Università di Genova e dall’Università di Amburgo, infatti, il Gruppo Costa nel 2018 ha generato nel nostro Paese un impatto economico complessivo di 3,5 miliardi di euro, creando circa 17.000 posti di lavoro a tempo pieno e collaborando con 4.700 fornitori e partner italiani.

La ripartenza di AIDA Cruises e Costa Crociere si inserisce in un approccio di ripresa graduale dell’attività del Gruppo Costa, con protocolli sanitari rafforzati, sviluppati in coordinamento con il Governo italiano e le autorità sanitarie. Sulla base delle linee guida e di contenimento dell’epidemia in Germania e in Italia, le misure implementate su tutti gli itinerari del brand AIDA Cruises prendono in considerazione l’intera esperienza della vacanza in crociera, dalla prenotazione allo sbarco. Sviluppato con il contributo dei principali esperti del settore medico sanitario, il protocollo è stato verificato e certificato dalla rinomata società di revisione indipendente SGS Institut Fresenius e dalla società di classificazione DNV-GL. Le misure prevedono che ospiti ed equipaggio debbano risultare negativi al test anti COVID-19 con tampone prima di poter imbarcare. Ulteriori misure riguardano controlli regolari della temperatura e dello stato di salute degli ospiti e dell’equipaggio, linee guida per il distanziamento fisico, utilizzo delle mascherine, capienza contingentata e maggiori misure di sanificazione, nonché visita delle destinazioni con escursioni guidate organizzate da AIDA Cruises per garantire il rispetto dei protocolli sanitari.