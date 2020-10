Coronavirus, Vado Gateway mette un container a disposizione delle scuole

Vado Ligure. Nel mese di settembre Vado Gateway ha messo a disposizione della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido “Fragole e Folletti” di Vado Ligure un container al fine di poter ospitare i bambini che, in caso di febbre oltre i 37,5 gradi, dovranno essere separati dal resto della classe.

“Stiamo tutti vivendo un periodo complicato delle nostre vite, ma è importante, per quanto possibile, aprire in sicurezza le nostre scuole. Come Apm Terminals, pensando alle nostre famiglie che vivono sul territorio, abbiamo voluto dare un aiuto concreto affinchè questo sia possibile nella nostra comunità”, ha commentato l’amministratore delegato Paolo Cornetto.