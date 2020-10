Coronavirus, Toti: “Tracciamento sempre più efficace, tamponi mirati per isolare cluster e positivi”

Liguria. “Un’altra giornata di attenzione sul fronte Covid, sempre in contatto con la nostra sanità. In Liguria abbiamo 213 nuovi positivi su 4033 tamponi effettuati. Oltre una trentina dei contagi arrivano dal mondo scuola, dagli studenti e dai loro familiari, una settantina dal cluster del centro storico riferito a comunità straniere, mentre l’aumento registrato in provincia di Imperia è dovuto al cluster, che stiamo già monitorando, legato a un matrimonio che si è svolto nell’ultima settimana di settembre. Questo dimostra, ancora una volta, che il nostro lavoro di tracciamento dei casi, anche grazie ai tamponi mirati, è sempre più efficace e ci aiuta a individuare e isolare prontamente cluster e casi positivi”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti fa il punto della situazione covid in Liguria.

Ieri si sono registrati 2 decessi, entrambi di persone sopra i 90 anni: “Come sempre ci stringiamo alle loro famiglie” è il commento di Toti. Il presidente della Regione spiega che la situazione negli ospedali “resta sostanzialmente stabile, la pressione sulle terapie intensive è ancora debole e questo è il dato più importante”.

“Il virus sta crescendo in tutto il Paese e ora più che mai è fondamentale continuare a monitorare la situazione è allo stesso tempo rispettare le regole che ci siamo dati. Niente paura ma mai abbassare la guardia”, conclude Toti.