Coronavirus, nel savonese un centro da 100 posti letto “a bassa intensità di cura” per alleggerire il carico sugli ospedali

Regione. Dovrebbe aprire questa settimana il nuovo centro di bassa intensità di cura da 100 posti letto in grado di dimettere dagli ospedali i pazienti Covid-positivi che necessitano di isolamento o di cure più lievi. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Giovanni Toti, nel corso della consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia in Liguria.

“Giovedì aprirà a Savona il nuovo centro di bassa intensità di cura da 100 posti letto – ha precisato il governatore – Ciò ci consentirà di dimettere dagli ospedali un 20/30 per cento di pazienti che potrebbero essere dimessi e inviati a strutture di bassa intensità di cura o in isolamento ma per condizioni famigliari o di fragilità personale non è possibile”.

Attualmente i pazienti positivi al Covid ricoverati negli ospedali della Liguria sono in tutto 204 e cioè 14 più di ieri. Sono 24 quelli in terapia intensiva. Secondo i dati forniti da Toti, all’interno di questo computo c’è “un campione del 20/30 per cento di pazienti che possono essere trasferiti”.

L’apertura del nuovo centro savonese fa seguito a quanto “già fatto con l’ospedale militare di Spezia e con la struttura di viale Cembrano a Genova. Stiamo riattivando quello che era il nostro bagaglio di posti letto Covid dei tempi dell’emergenza”.