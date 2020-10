Coronavirus, lettera aperta di un gruppo di positivi: “L’Asl2 ci ha abbandonati a noi stessi”

Provincia. “Si fa appello al senso civico delle persone, al rispetto delle regole per evitare il dilagare del contagio, ma è necessario che chi ha i mezzi per arginare la pandemia li usi in modo corretto. Se quando c’è pericolo di contagio questo non viene immediatamente segnalato e non si attivano subito tutti i protocolli, come si può pensare di contenerlo?”. A chiederselo è un gruppo di persone, risultate positive al coronavirus, che nel segnalare il loro status e nel chiedere l’attivazione dei protocolli elaborati dal Sistema Sanitario Nazionale e Ligure hanno dovuto fare i conti con tutta una serie di difficoltà e lungaggini. Problemi che li hanno portati a sentirsi “abbandonati” dall’Asl2 savonese e a definirsi “in quarantena per sentito dire, visto che da nessuna parte siamo stati segnalati”.

Il gruppo ha raccontato la propria esperienza in una lettera aperta dalla quale emergono il timore per la propria salute e la paura di essere potenziale fonte di pericolo per quella degli altri, l’amarezza per non trovare (da parte di chi dovrebbe garantirla) assistenza in un momento di bisogno e infine rabbia per non riuscire a “fare ciò che bisogna fare”.

Di seguito, il testo della lettera.