Coronavirus: in Liguria 690 nuovi positivi e 17 morti, il totale dei casi supera quota 9000

Liguria. Sono 690 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.039 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, 42 riguardano il territorio di Asl 2: 19 sono contatti di casi confermati, 22 sono legati all’attività di screening, 29 al settore sociosanitario (non più tardi di ieri sono emersi dei casi anche in Ortopedia a Savona) e uno è un rientro da un viaggio.

E’ quanto emerge dal consueto bollettino emanato da Regione Liguria in merito alla pandemia di Covid-19. Il dato più preoccupante, però, è quello dei decessi: ben 17 in tutta la Regione. Di questi, uno solo riguarda la provincia di Savona (una 88enne mancata due giorni fa all’ospedale San Paolo), gli altri 17 si concentrano soprattutto nel genovese tra San Martino e Villa Scassi. Tra loro anche una donna di 55 anni.

I casi totali al momento sono 9002, di cui 789 in provincia di Savona. Gli ospedalizzati in tutta la Regione sono 574, di cui 34 in terapia intensiva; nel territorio di Asl 2 i ricoverati sono 52 di cui 3 in terapia intensiva. Le persone guarite sono 31, quelle attualmente in isolamento domiciliare 449.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 5250: di questi ben 1929 sono in Asl 2, più di qualsiasi altra azienda sanitaria ligure.