Coronavirus, in Liguria 107 nuovi positivi

Liguria. Sono 107 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, dieci sono stati individuati in Asl2: sette sono stati in contatto con un caso confermato, altri tre sono stati riscontrati grazie all’attività di screening. Altri due sono stati individuati in Asl1: un caso è stato in contatto con un caso confermato e un altro è stato accertato grazie all’attività di screening.

Altri 74 casi positivi sono stati isolati in Asl3: di questi, 43 sono stati a contatto con un caso positivo, altri 30 sono stati individuati mediante screening ed un altro è stato individuato in una struttura socio-sanitaria. Infine, altri 21 sono stati accertati in Asl5: 13 sono stati a contatto con un caso confermati, altri 8 provengono da attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 3474 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 39 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 13.976 e cioè 107 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1889 e cioè 8 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 12.087 e cioè 99 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 325.764 tamponi e cioè 1.594 più di ieri.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 204 e cioè 14 più di ieri. Sono 24 quelli in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.703 e cioè 16 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 8.892 e cioè 68 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 2.661. I deceduti sono 1.610 come ieri.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 241 e cioè 3 meno di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 17 e cioè due più di ieri. Uno è in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 438.