Coronavirus, impennata dei contagi in Liguria: +447 nuovi positivi

Liguria. Sono 447 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 24 sono stati individuati in Asl2: si tratta di 19 persone entrate in contatto con un caso positivo e altri 5 casi emersi a seguito dell’attività di screening. Altri 34 provengono dall’Asl1: si tratta di 19 persone entrate in contatto con un caso positivo e altri 15 casi emersi a seguito dell’attività di screening.

Altri 354 positivi sono stati individuati in Asl3: si tratta di 110 sono persone entrate in contatto con un caso positivo, 242 casi emersi a seguito dell’attività di screening e altri due rientrati da un viaggio. Altri 17 positivi sono stati individuati in Asl4: si tratta di 7 persone entrate in contatto con un caso positivo, 9 casi emersi a seguito dell’attività di screening e un altro rientrato da un viaggio. Infine, altri 18 sono stati individuati in Asl5: si tratta di 8 persone entrate in contatto con un caso positivo e altri 10 casi emersi a seguito dell’attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 4.784 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 392 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 15.902 e cioè 447 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 2.137 e cioè 38 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 13.765 e cioè 409 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 353.832 tamponi e cioè 4.766 più di ieri.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 299 e cioè 14 più di ieri. Sono 27 quelli in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.724 e cioè 21 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 9.496 e cioè 54 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 4.018. I deceduti sono 1.622 e cioè uno più di ieri: si tratta di un uomo di 79 anni deceduto il 10 ottobre all’ospedale di Savona. Nelle ultime 24 ore, invece, si segnala solo il decesso di un uomo di 64 anni residente a Rapallo.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 341 e cioè 24 più di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 26 e cioè 3 più di ieri. Uno è in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 999.