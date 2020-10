Coronavirus e ospedali: riapre reparto interamente Covid a Savona, sopralluogo ad Albenga

Provincia. Nella tarda mattinata di domani si saprà il destino degli ospedali savonesi in relazione alla nuova ondata dell’emergenza Covid.

Questo stando alle indiscrezioni che circolano con forza negli ambienti ospedalieri e che parlano di un incontro-confronto, in programma domani, che riguarderà il futuro a breve termine dei nosocomi di Asl2.

Sono comunque ore intense, di riflessioni e confronti, ma non solo. Notizia emersa nelle ultime ore è che, all’ospedale San Paolo di Savona sarebbe in corso un “trasloco” (il trasferimento delle varie attrezzature) per allestire, già entro la giornata odierna, un nuovo reparto interamente Covid.

Ipotesi che sarebbe scongiurata, almeno per ora, ad Albenga (leggi qui), dove si punta a mantenere comunque operativo il punto di primo intervento più a lungo possibile, così come gli altri reparti. Ma un sopralluogo operativo sarebbe in corso proprio in questi minuti.

Al momento, comunque, fonti attendibili escludono totalmente la possibilità di un imminente ritorno di strutture interamente Covid (lo era stato il Santa Maria di Misericordia di Albenga durante la fase più critica dell’emergenza).

Si agirà step by step secondo i nuovi protocolli, strettamente correlati alla crescita dei positivi ricoverati: qualora dovessero ancora aumentare i contagi, verranno intanto aumentati i letti di media intensità per i malati e allestiti appositi reparti dedicati (come nel caso del San Paolo).