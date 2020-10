Coronavirus, boom di contagi nella Asl 2: in Liguria salgono anche i decessi

Liguria. Sono 585 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Liguria, su 4.980 tamponi effettuati. Il dato, riportato dal bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Sanità è a fronte di 4.980 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 1: 35

• 14 contatto di caso confermato

• 21 attività di screening

Asl 2: 139

• 25 contatto caso confermato

• 113 attività di screening

• 1 rientro viaggio

Asl 3: 370

• 151 contatto caso confermato

• 218 attività screening

• 1 rientro estero

Asl 4: 11

• 6 contatto caso confermato

• 5 attività screening

Asl 5: 30

• 15 contatto caso confermato

• 15 attività screening

Il totale dei positivi sale a 5.943, + 485 rispetto a ieri: nella Asl 2 sono 493. Nel savonese si registra un vero e proprio boom di contagi da Covid (ieri solo 8, oggi ben 139).

Cresce il numero di ospedalizzati, 376 su tutto il territorio ligure (+37 rispetto a ieri), 32 pazienti nelle terapie intensive. Nella Asl 2 sono 29 i pazienti ospedalizzati (+3 rispetto a ieri), di cui 3 ancora in terapia intensiva.

Il bollettino di oggi segna 6 persone decedute: donna di anni 95 deceduta 13/10 all’ospedale Villa Scassi; uomo di anni 89 deceduta 13/10 all’ospedale Villa Scassi; uomo di anni 78 deceduto il 14/10 al Policlinico San Martino; uomo di anni 82 deceduto 14/10 al Policlinico San Martino; uomo di anni 86 deceduto 15/10 al Policlinico San Martino; uomo di anni 54 deceduto 14/10 all’ospedale di Sanremo.

E nelle ultime 24 ore altri morti da Covid: la Asl 2 segnala il decesso di una donna di 87 anni della provincia di Imperia; la direzione medica dell’ospedale Villa Scassi segnala in data 15/10/2020 il decesso di un uomo di 78 anni con comorbidità, ricoverato il 7/10/2020 nel reparto di Rianimazione; il Galliera segnala il decesso di un uomo di 87 anni deceduto 16/10 in malattie infettive; il San Martino segnala due decessi, un paziente (uomo) di 88 anni, nato e residente a Genova, deceduto 16/10/2020 presso il 1° piano del pronto soccorso, e una paziente (donna) di 81 anni, nata a Milano e residente a Genova, deceduta 16/10/2020‪alle ore 9.50‬ sempre presso pronto soccorso.

Sono 2.862 le persone in isolamento domiciliare, 91 in più rispetto a ieri. Quelle in sorveglianza attiva sono 4.108, nella Asl 2 savonese sono 1.198.