Coronavirus, 657 nuovi positivi: 119 nel savonese, aumentano i ricoveri

Liguria. Sono 657 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4.195 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 119 i nuovi positivi registrati nel savonese.

Ecco il dettaglio: ASL 1, 56 di cui 26 contatti caso confermato, 28 attività screening e 2 presso strutture sociosanitarie; ASL 2, 119 di cui 45 contatto caso confermato, 37 attività screening e 37 settore sociosanitario; ASL 3, 387 di cui 168 contatto caso confermato, 192 attività screening e 27 settore sociosanitario; ASL 4, 12 di cui 7 contatto caso confermato e 5 attività screening; ASL 5, 83 di cui 42 contatto caso confermato e 41 attività screening.

E’ quanto emerge dal consueto bollettino emanato da Regione Liguria in merito alla pandemia di Covid-19.

Sono 5 i decessi nelle ultime 24h: il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 1.691.

I casi totali al momento in Liguria sono 11.397 (+648), di cui 1.061 in provincia di Savona. Gli ospedalizzati in tutta la regione sono 737 (+58), di cui 37 in terapia intensiva; nel territorio di Asl 2 i ricoverati sono 64 (+10) di cui 4 in terapia intensiva (+1 da ieri).

Le persone attualmente in sorveglianza attiva sono 5.135, nel savonese sono 1.909 (più di qualsiasi altra azienda sanitaria ligure). Le persone in isolamento domiiliare in Liguria sono 5.299 (+218).