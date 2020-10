Coronavirus: 25 morti nell’ultimo bollettino, oltre 1000 guariti. Nel savonese il tracciamento regge

Liguria. Altri 1068 positivi al coronavirus in Liguria. Sono i nuovi casi registrati oggi dal bollettino quotidiano di Alisa e Regione per il ministero della Salute.

Il dato è relativo a 6389 tamponi effettuati, nuovo record dall’inizio dell’emergenza. Al momento in Liguria abbiamo quindi 13600 casi attivi di Covid, tra sintomatici e asintomatici emersi dai test. Genova è la provincia con il maggior numero di casi assoluti: 8908. Nel savonese, invece, sono 1234: 78 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, 31 sono contatti di caso confermato, 41 vengono da attività di screening mentre 6 sono stati rilevati in strutture sociosanitarie.

Nuovo balzo in alto degli ospedalizzati, 93 in più rispetto a ieri registrati in un solo giorno (1093 in totale negli ospedali liguri), e crescono di 7 unità anche le terapie intensive, ora 57. La pressione maggiore sull’ospedale Villa Scassi – 35 pazienti in più rispetto a ieri – e il San Martino, 26 in più. Il dato savonese parla di 99 ospedalizzati totali (10 più di ieri), di cui 5 in terapia intensiva.

Sono “solo” 16 invece le nuove persone in cura in isolamento domiciliare in tutta la Liguria, per un totale che sale a 7338. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1073, quelli totali da inizio emergenza 13234.

Il numero più pesante, oggi, è però quello dei morti: +25. Va detto che nel bollettino di oggi confluiscono decessi avvenuti anche nei giorni scorsi. Tra questi, ad esempio, i due che si sono verificati all’ospedale San Paolo di Savona: due uomini di 81 e 88 anni, entrambi deceduti il 28 ottobre.

In Liguria ci sono, a oggi, 5919 soggetti in sorveglianza attiva, perché contatti di caso. La maggior parte a Genova, 1980, seguita dalla Asl 2: 1775. In rapporto al numero di casi positivi questo dato sta a significare che nel savonese il tracciamento sta ancora reggendo.