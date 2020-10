Coronavirus, 152 nuovi positivi in Liguria

Liguria. Sono 152 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 8 sono stati individuati in Asl2: 5 sono stati in contatto con un caso confermato, altri 3 sono stati riscontrati grazie all’attività di screening. Altri 21 sono stati individuati in Asl1: 13 sono stati in contatto con un caso confermato, altri 7 sono stati accertati grazie all’attività di screening e uno di rientro da viaggio all’estero.

Altri 97 sono stati riscontrati in Asl3: di questi, 49 sono stati in contatto con un caso confermato, altri 48 sono stati individuati mediante screening. Altri 2 casi provengono dall’Asl4 per contatto con un caso confermato. Infine, altri 24 sono stati riscontrati in Asl5: di loro, 10 sono stati in contatto con un caso confermato, altri 14 sono stati individuati da screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 3.789 i positivi al Coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 68 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 14.474 e cioè 152 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.978 e cioè 22 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 12.496 e cioè 130 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 336.672 tamponi e cioè 3.857 più di ieri.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 223 e cioè 3 più di ieri. Sono 28 quelli in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.932 e cioè 120 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 9.701 e cioè 84 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 3.508. I deceduti sono 1.614.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 256. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 18, due in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 524.