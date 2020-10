Coprifuoco, Pastorino (Leu): “Ordinanza ermetica come un sonetto, per chiarirla è servita una Faq”

Liguria. “Il presidente della Regione Liguria Toti vuole chiudere al pubblico nei prossimi giorni, come scritto nell’ordinanza che ha firmato. È apprezzabile la sua volontà di contenere i contagi, nonostante i mesi di minimizzazione appena trascorsi. Così come è ammirevole l’appello al dialogo con l’opposizione, dopo aver attaccato a testa bassa. Ma siamo in tempi di emergenza, meglio dimenticarsi del passato. E va bene. Ma in questo clima di pacificazione sarebbe altrettanto pregevole scrivere dei testi comprensibili per le persone comuni. Perché la chiusura al pubblico genericamente menzionata nell’ordinanza è di difficile interpretazione”.

Lo dichiara il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera di Leu. In tanti, infatti, hanno espresso dubbi sul testo dell’ordinanza: qualcuno non ha compreso se quello di non uscire fosse un semplice invito o un vero e proprio divieto, altri hanno avuto dubbi sugli orari (dalle 21 alle 6 di ogni giorno oppure dalle 21 di venerdì alle 6 di lunedì). Dubbi fugati nella serata di ieri da una Faq di Regione Liguria (anzi, da due: è servita anche una errata corrige) che ha “riformulato” il testo incriminato (qui cosa si può o non si può fare, qui invece la spiegazione di Toti).

“L’ermetismo del testo – aggiunge Pastorino – è alquanto apprezzabile in una composizione poetica. Trattandosi di un testo giuridico, però, ci si attenderebbe massima chiarezza. E il fatto che sia stata diffusa una spiegazione, attraverso una faq diffusa in tardo pomeriggio, conferma che i testi ermetici è meglio affidarli a chi è abile nei sonetti”.