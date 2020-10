Coppa Piemonte: l’Amatori Savona passa il primo turno

Vado Ligure. L’Amatori Savona avanza al secondo turno di Coppa Piemonte grazie alla seconda vittoria alla Sportarea di Cuneo.

Così come la prima, nemmeno la gara di ritorno non è stata una passeggiata di salute per le pappagalline vadesi.

Le ragazze biancorosse, a parte il solito inizio letargico, conducono dal secondo quarto in avanti la gara ma hanno il demerito di non chiudere la stessa e rischiano di dare il solito calcio al secchio del latte, soffrendo tremendamente nel finale la rimonta delle giovani ed agguerrite ragazze piemontesi.

Detto dell’inizio a trazione ridotta (solito 7 a 0 per le cuneesi), pian piano l’Amatori comincia ad entrare in partita e grazie a Paleari, autentica trascinatrice dell’attacco biancorosso (25 per la guardia vadese lo score finale), ricuce lo strappo iniziale e con un paio di buone iniziative di Sansalone mette il naso avanti all’inizio del secondo quarto.

Un paio di facili canestri sbagliati ed i problemi di falli di Tosi non consentono alle vadesi di dilatare il margine. Le squadre vanno all’intervallo lungo con l’Amatori avanti di 4 (31 a 35).

Il rientro dagli spogliatoi arride alle biancorosse che piazzano un minibreak di 10 a 0 che sembra mettere in ghiaccio la gara a favore delle ragazze liguri. Ma le giovani piemontesi non si perdono d’animo e una volta ricompattatesi iniziano una lunga rincorsa che consente loro di gestire l’ultimo tiro per il pareggio, che non va a buon fine.

Le biancorosse devono ancora crescere e di molto sotto l’aspetto della gestione della gara. Ben vengano questi impegni che possono solo aiutare il gruppo a capire quanto sia importante rimanere sempre concentrate. Risposte positive da una energica Franchello e da Guidetti, che ha segnato canestri importanti nel finire della gara.

Il secondo turno metterà le biancorosse di fronte alla Polisportiva Biellese, probabilmente in un doppio confronto ancora in trasferta, che deve segnare un’ulteriore crescita del gruppo nell’avvicinarsi alla prima gara del campionato. Match di andata domenica 25 ottobre alle ore 18 nella palestra Salesiani di Biella.

Il tabellino:

Amatori Pallacanestro Savona – Granda Cuneo College 69-66

(Parziali: 17-21; 35-31; 56-44)

Amatori Pallacanestro Savona: Pregliasco 4, Zignego 2, Sansalone 6, Revetria, Lanari 7, Guidetti 7, Picasso, Paleari 25, Zappatore 5, Tosi, Franchello 9, Leonardini 4. All. R. Dagliano, ass. G. Cacace – V. Faranna.

Granda Cuneo College: Castagna 6, Ngameneta, Perfumo 4, Di Meo 8, Grosso 18, Konango 14, Avagnina 9, Dalmasso, Bruschetta , Marchisio 3, Pasero 4, Marfulli. All. L. Di Meo, ass. J. Grosso.

Arbitri: Cornero (Piossasco) e Brach Del Prever (Torino).