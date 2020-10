Coppa Liguria, la Spotornese brilla in trasferta: 3 a 0 alla Villanovese

Villanova d’Albenga. Seconda giornata di Coppa Liguria di Seconda Categoria e seconda vittoria per la Spotornese, che si è imposta con un perentorio 3 a 0 sul campo della Villanovese.

La formazione di casa, allenata da Simone Rattalino, si presenta con Fabrizio Scarlata, Matteo Testa (cap.), Salvatore Sorrentino, Luca Testa, Pierluigi Acampora, Alessandro Vaccarella, Marouane En Nasery, Simone Baldoino, Mirko Gentile, Elsjan Lecini, Sebastian Andreis.

A disposizione ci sono Marco Rotiroti, Gian Luca Scola, Mattia Magni, Engel Bryan Janko Immordino, Alessandro Bogliolo, Andist Lecini, Manuel Zirano, Fabio Bonsignorio, Anxhelo Pira.

Massimo Peluffo presenta in campo Matteo Filippi, Giorgio Paulon, Matteo Lione, Pietro Chessa, Simone Basso, Luca Ottonello, Andrea Canale, Federico Dorigo (cap.), Fabio Core, Andrea Amato, Christian Ottina.

In panchina Samuele Marangon, Pier Francesco Bovero, Giacomo Tomasi Cenesi, Andrea Intili, Loris Fabbiani, Jacopo Viglienzone, Simone Novello, Alessio Barone.

Alla Spotornese bastano 2 minuti per sbloccare il risultato: è Core ad insaccare il pallone del vantaggio.

Gli arancioblù, reduci dalla sconfitta nel match inaugurale col Vadino, provano a farsi avanti, ma la retroguardia spotornese fa buona guardia.

Al 31° viene ammonito Paulon, che si fa male e lascia il posto a Bovero. Al 38° cartellino giallo ad Ottonello.

Sul finire del primo tempo, al 45°, Ottina realizza il raddoppio.

Nel secondo tempo, al 6°, viene ammonito Ottina.

All’8° entra Pira al posto di Matteo Testa. Al 14° Andreis viene punito col giallo per una simulazione.

Al 19° Rattalino inserisce Andist Lecini per Elsjan Lecini. Tra gli ospiti, al 22°, in campo Intili e Novello in sostituzione di Amato e Canale.

Al 23° viene ammonito Gentile.

Al 35° la Spotornese chiude i conti con la rete di Basso: 3 a 0.

Mister Peluffo sostituisce Ottina e Core con Viglienzone e Fabbiani.

Al 43° cartellino giallo per Basso. Al 45° Lione commette fallo in area: ammonizione e calcio di rigore. Dal dischetto Andreis sbaglia.

Finisce col successo della Spotornese, che dopo aver regolato per 3-2 il Pietra Ligure “B”, ha la meglio per 3-0 sulla Villanovese. Da rimarcare che i biancazzurri nelle due partite sono andati a segno con sei giocatori diversi, importante segnale di forza del collettivo.

A Pietra Ligure il Vadino ha vinto 2 a 1. Pertanto la squadra arancionera e la Spotornese, appaiate in vetta a quota 6 punti, si giocheranno il passaggio del turno nello scontro diretto, in programma nel prossimo fine settimana.