Coppa Liguria di Seconda Categoria: successo della Spotornese sul Pietra Ligure “B” (3-2)

Savona. Taglio del nastro, Coppa Liguria di Seconda Categoria. La Spotornese è tornata a disputare una partita ufficiale a distanza di quasi dieci anni. Lo ha fatto contro la seconda squadra del Pietra Ligure, formazione anch’essa neo iscritta, costituita in estate. L’esito finale della sfida: 3 a 2.

In avvio, vantaggio a firma di Paulon. Rimassa pareggia quindi agli sgoccioli del primo tempo. Nella ripresa Puppo su rigore (contestato), riporta i locali in vantaggio, prima di essere nuovamente raggiunti da Ballone. Nel finale Canale segna il gol decisivo.

Fischio d’inizio avvenuto questa sera alle 20.30, al campo “Ruffinengo” di Legino, struttura che (vista l’inagibilità dell’impianto spotornese) accoglie le gare interne della squadra allenata dal duo Peluffo-Barone.

L’incontro è svvenuto a porte chiuse, secondo le normative vigenti. Accesso agli spalti consentito, su accredito, ai soli tesserati delle due società e ai mezzi d’informazione.

Tabellino:

Spotornese-Pietra Ligure “B” 3-2 (10′ Paulon, 53′ “Rig” Puppo, 86′ Canale – 45′ Rimassa, 77′ Ballone)

Spotornese: Tregambe, Tosques, Bovero, Cenesi Tomasi (70′ Basso), Paulon, Ottonello, Intili (80′ Fabbiani) Dorigo, Puppo (60′ Canale), Amato, Ottina

A disp.: Filippi, Marinelli, Basso, Chessa, Novello, Core, A. Barone. All. Peluffo

Pietra Ligure “B”: Romano, D’Aprile, Fiorenzo, Caretti, Toninetti (87′ Ferlaino) Locatelli (60′ Casalboni), Shani (60′ Cuza), Ballone, Antonelli, Monteanni, Rimassa (75′ Cibrario)

A disp.: Noceto, Anselmo, Signorello, Giasco. All. Cocco

Arbitro:

Note: serata tersa, fondo sintetico in discrete condizioni. Ammoniti; Ottonello (S). Angoli 6-5.

Cronaca diretta:

La sfida inizia qualche istante in anticipo rispetto all’orario prestabilito (20.28).

3′ La Spotornese parte con buon piglio. Dagli sviluppi di un corner dalla destra, Amato indirizza debolmente di testa. Romano blocca.

5′ Rete annullata alla Spotornese. L’arbitro ravvisa un fuorigioco di Ottima, nella circostanza andato a segno.

10′ Gol Spotornese! Dorigo imbecca Paulon a destra. Il giocatore spotornese, avanza sul fondo e sorprende il portiere pietrese con un tiro-cross a mezza altezza sul primo palo. Palla in fondo al sacco. 1-0.

18′ Ottina, sinistro in girata dai venti metri. Romano controlla.

22′ Punizione Pietra dai venticinque metri. Va Antonelli, col corpo all’indietro. Pallone nettamente alto.

31′ Fiorenzo tenta su calcio da fermo dalla lunga distanza. Alto.

38′ Occasione Pietra “B”. Fiorenzo serve in verticale Antonelli. Il numero “nove”, abile a inserirsi a fari spenti, anticipa con la punta il portiere Tregambe, protratto in uscita. Il pallonetto si spegne poco oltre la traversa.

43′ Ottina rientra sul sinistro dal fondo, la conclusione risulta però fiacca a masticata.

45′ Gol Pietra Ligure! Calcio d’angolo dalla destra. Un difensore spotornese manca l’intervento sul primo palo. La palla giunge a Rimassa all’altezza del dischetto, che prende in contro tempo Tregambe bucando il portiere con un diagonale mancino. 1-1.

45′ Fine primo tempo: Spotornese-Pietra Ligure “B” 1-1.

Inizio secondo tempo (21:26).

52′ Rigore Spotornese. Ottina chiude una triangolazione con Paulon. Questi si presenta sul fondo, venendo lievemente strattonato da Fiorenzo in prossimità del vertice basso dell’area. L’arbitro decreta il penalty.

53′ Gol Spotornese! Dagli undici metri Puppo spiazza Romano con freddezza. 2-1.

Il video del rigore trasformato da Puppo, gol del 2-1.

57′ Spotornese vicina al tris. Cross dalla destra, Puppo incorna perentoriamente nel cuore dell’area. Romano con un colpo di reni alza in corner.

59′ Altra opportunità Spotornese. Ottina, servito centralmente, incrocia col destro. Il suo tiro rasoterra fa la barba al palo alla destra del portiere.

60′ Tripla sostituzione. Due nelle file del Pietra Ligure “B”, una nella formazione allenata da Peluffo e Barone. Nei primi escono Locatelli e Shani, al loro posto subentrano Casalboni e Cuza. Nei secondi, fuori Puppo e dentro Canale.

63′ Pietra pericoloso. Fendente a incrociare di Antonelli. Tregambe risponde alla grande, sventando lateralmente a mezza altezza.

68′ La squadra allenata da mister Coco protesta per un possibile calcio di rigore non concesso: intervento irruente di un difensore spotornese su un avversario pietrese.

70′ Secondo cambio nella Spotornese. Esce Cenesi Tomasi, entra Basso.

75′ Sostituzione pietrese. Fuori Rimassa, dentro Cibrario.

76′ Ammonito Ottonello (S), reo di aver fermato un avversario diretto verso la porta.

77′ Gol Pietra! Direttamente dal calcio da fermo conseguente al fallo sopra citato. Posizione centrale, zona vertice della lunetta.

Punizione perfetta di Ballone, che supera la barriera (cinque gli uomini messi a protezione) e si infila nell’angolino.

80′ Cambio Spotornese. Esce Intili, entra Fabbiani.

86′ Gol Spotornese! Angolo dalla destra. La difesa pietrese non ribatte. Canale gira in mischia col sinistro, piegando le mani di Romano. Il portiere biancoazzurro tocca, ma non riesce a evitare la rete. 3-2.

87′ Sostituzione Pietra. Dentro Ferlaino, lascia il rettangolo verde Toninetti.

90′ Due minuti di recupero.

90’+2 Fischio finale: Spotornese-Pietra Ligure “B” 3-2.