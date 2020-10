Coppa Liguria di Seconda Categoria: risultati, classifica e prossimo turno

Albenga. Otto vittorie casalinghe, cinque pareggi, otto successi esterni. Questo l’esito dei primi ventuno incontri della Coppa Liguria di Seconda Categoria che sono stati giocati.

Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, Michael Concas (Olimpia Carcarese “B”) è stato squalificato per tre gare in quanto espulso perché “senza possibilità alcuna di giocare la palla, colpiva volontariamente un avversario con un calcio, senza conseguenze lesive”.

Matteo Antonelli (Pietra Ligure “B”), Fabio Lagorio (Merello United) ed Emanuele Barlocco (Murialdo) sono stati fermati per una giornata.

Paolo Migliardo, dirigente del San Giovanni Battista, è stato inibito fino al 29 ottobre.

Stefano Sparaventi, allenatore della Golfo Dianese “B”, è stato squalificato fino al 29 ottobre.

Dalla competizione si è ritirato il Rupinaro Sport.

Vediamo risultati, classifiche e partite del prossimo turno di tutti i raggruppamenti.

Girone 1

Football Club Argentina – Golfo Dianese “B” 3-1

Sanremo 2000 – Virtus Sanremo 2-1

ha riposato: Golfo Dianese “B”

Classifica: Sanremo 2000 3, Football Club Argentina 3, Virtus Sanremo 0, Golfo Dianese “B” 0

prossimo turno:

sabato 17 ottobre ore 15 allo Sclavi di Arma di Taggia: Football Club Argentina – Sanremo 2000

sabato 17 ottobre ore 15 a Pian di Poma di Sanremo: Virtus Sanremo – Golfo Dianese “B”

Girone 2

Vadino Football Club – Villanovese 2-0

Spotornese – Pietra Ligure “B” 3-2

Classifica: Vadino Football Club 3, Spotornese 3, Pietra Ligure “B” 0, Villanovese 0

prossimo turno:

domenica 18 ottobre ore 14,30 al Fondatori USV di Villanova d’Albenga: Villanovese – Spotornese

domenica 18 ottobre ore 15 al De Vincenzi di Pietra Ligure: Pietra Ligure “B” – Vadino Football Club

Girone 3

Dego – Rocchettese 2-2

ha riposato: Calizzano

Classifica: Rocchettese 1, Dego 1, Calizzano 0

prossimo turno:

domenica 18 ottobre ore 15 al Tabò di Calizzano: Calizzano – Dego

Girone 4

Olimpia Carcarese “B” – Cengio 2-2

Murialdo – Pallare 1-2

Classifica: Pallare 3, Cengio 1, Olimpia Carcarese “B” 1, Murialdo 0

prossimo turno:

domenica 18 ottobre ore 15 al Salvi di Cengio: Cengio – Murialdo

domenica 18 ottobre ore 15 al Don Ravera di Pallare: Pallare – Olimpia Carcarese “B”

Girone 5

Priamar Liguria – Sassello 1-0

ha riposato: Santa Cecilia

Classifica: Priamar Liguria 3, Santa Cecilia 0, Sassello 0

prossimo turno:

domenica 18 ottobre ore 15 al Badano di Sassello: Sassello – Santa Cecilia

Girone 6

Rossiglionese – Mele 2-2

ha riposato: Campo Ligure Il Borgo

Classifica: Mele 1, Rossiglionese 1, Campo Ligure Il Borgo 0

prossimo turno:

sabato 17 ottobre ore 15 all’Oliveri di Campo Ligure: Campo Ligure Il Borgo – Rossiglionese

Girone 7

Lido Square – San Giovanni Battista 1-2

San Pietro – CEP 7-0

Classifica: San Pietro 3, San Giovanni Battista 3, Lido Square 0, CEP 0

prossimo turno:

sabato 17 ottobre ore 14,30 al Baciccia Ferrando di Genova Pra’: San Pietro – Lido Square

domenica 18 ottobre ore 18 al San Carlo di Genova Voltri: San Giovanni Battista – CEP

Girone 8

Cornigliano – Sporting Ketzmaja 2-3

Don Bosco – Begato Calcio 0-2

Classifica: Begato Calcio 3, Sporting Ketzmaja 3, Cornigliano 0, Don Bosco 0

prossimo turno:

sabato 17 ottobre ore 18,30 al Demartini di Genova Rivarolo: Begato Calcio – Sporting Ketzmaja

domenica 18 ottobre ore 10,30 al Demartini di Genova Rivarolo: Cornigliano – Don Bosco

Girone 9

Crocefieschi – Bolzanetese Virtus 1-6

Casellese – Granarolo 2-1

Classifica: Bolzanetese Virtus 3, Casellese 3, Granarolo 0, Crocefieschi 0

prossimo turno:

sabato 17 ottobre ore 15 al Begato 9 di Genova: Bolzanetese Virtus – Granarolo

sabato 17 ottobre ore 15 al Comunale di Casella: Casellese – Crocefieschi

Girone 10

Ravecca – Dinamo Santiago 1-1

ha riposato: Davagna

Classifica: Dinamo Santiago 1, Ravecca 1, Davagna 0

prossimo turno:

domenica 18 ottobre ore 10,30 al campo sportivo di Genova Sant’Eusebio: Davagna – Ravecca

Girone 11

Borgo Incrociati – Genovese Boccadasse (rinviata)

ha riposato: Pontecarrega

Classifica: Borgo Incrociati 0, Pontecarrega 0, Genovese Boccadasse 0

prossimo turno:

–

Girone 12

La Resistente – Atletico Quarto 3-5

Vecchio Castagna Quarto – Atletico Genova (rinviata)

Classifica: Atletico Quarto 3, Vecchio Castagna Quarto 0, Atletico Genova 0, La Resistente 0

prossimo turno:

domenica 18 ottobre ore 10,30 al Boero di Genova Molassana: Atletico Genova – Atletico Quarto

domenica 18 ottobre ore 14,30 al Boero di Genova Molassana: La Resistente – Vecchio Castagna Quarto

Girone 13

Borgo Rapallo – San Lorenzo DC Sanvi Genova 1-4

ha riposato: Recco 2019

Classifica: San Lorenzo DC Sanvi Genova 3, Recco 2019 0, Borgo Rapallo 0

prossimo turno:

domenica 17 ottobre ore 14,30 al San Rocco di Recco: Recco 2019 – Borgo Rapallo

Girone 14

Merello United – Atletico San Salvatore 1-2

ha riposato: Carasco 08

Classifica: Atletico San Salvatore 3, Carasco 08 0, Merello United 0

prossimo turno:

sabato 17 ottobre ore 15 al Comunale di Cogorno: Atletico San Salvatore – Carasco 08

Girone 15

Moconesi Fontanabuona – Segesta Sestri Levante 3-3

ha riposato: Atletico Casarza Ligure

Classifica: Segesta Sestri Levante 1, Moconesi Fontanabuona 1, Atletico Casarza Ligure 0

prossimo turno:

–

Girone 16

Vezzano 2005 – Antica Luni 3-1

ha riposato: Olimpia Piana Battolla

Classifica: Vezzano 2005 3, Olimpia Piana Battolla 0, Antica Luni 0

prossimo turno:

domenica 18 ottobre ore 11,30 al Gaggio di Ortonovo: Antica Luni – Olimpia Piana Battolla