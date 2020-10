Coppa Liguria di Seconda Categoria, Olimpia Carcarese “B” – Cengio: la cronaca in diretta

LIVE: OLIMPIA CARCARESE “B” – CENGIO 2-1 (12’ aut. Icardo, 49′ Concas, 52′ Ntensibe)

19′ Ammonito Pasculli per simulazione

14′ Primo cambio anche mister Stefan, fuori Tagliero, dentro Boazzo

7′ GOOOOOL! Azione personale di Soufaih, che dal fondo crossa, un rimpallo favorisce Ntensibe che con un diagonale raddoppia

4′ GOOOOOL! Sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla a Concas che spara di destro, la sfera colpisce il palo interno prima di infilarsi in rete

1′ Al via la ripresa! Subito un cambio per mister Siri: esce un acciaccato Icardo per Soufaih

SECONDO TEMPO

——————————————————————————————————-

45’ Finisce il primo tempo

43’ Azione insistita del Cengio, che si conclude con il cross di Tagliero per Pasculli che tutto solo in area non centra lo specchio

37’ Bella triangolazione al limite del Cengio: Pasculli per Horma che di tacco serve Hublina, l’ex attaccante biancorosso spara di prima intenzione sul fondo

35’ Recupera palla sulla trequarti Siri e serve in profondità Concas che in area calcia, conclusione rimpallato da Diop

30’ Lancio di Briano M. per Ntensibe che controllo e in area manda a lato

28’ Proteste della Carcarese per un tocco di mano in area di Camera, giudicato dall’arbitro involontario

24’ Ammonito Tacchini per trattenuta su Chahmi T.

20’ Prova l’incursione in area Ntensibe, conclusione deviata, ma Pelle blocca senza difficoltà

12’ GOL! Sfortunato autogol dei biancorossi, retropassaggio di Icardo a Muscarella che disattento lascia finire il pallone in rete

3’ Conclusione dal limite di Pasculli sul fondo

1′ Partiti!

Carcare. Buonasera cari lettori di Ivg.it, parte la stagione anche per la Seconda Categoria. Oggi ad affrontarsi al Corrent due nuove formazioni. Quest’estate è nata infatti l’Olimpia Carcarese “B”, progetto biancorosso volto alla crescita dei giovani, che lo scorso anno militavano nel campionato Juniores. Tutt’altro obiettivo, invece, per il Cengio che, dopo una stagione senza prima squadra, torna in Seconda Categoria con grandi ambizioni, come dimostra la campagna acquisti degli ultimi mesi. Buona partita a tutti!

OLIMPIA CARCARESE: Muscarella, Reale, Icardo, Pera, Tacchini, Torrello, Concas, Revelli, Siri Mirko, Ntensibe, Briano Marco. A disp.: Celestini, Diop, Briano Manuel, Briano Alessio, Bali, Gjoka, Soufaih. All. Siri Matteo

CENGIO: Pelle, Talento, Camera, Mbaye, Chahmi Assian, Chahmi Tarik, Tagliero, Camusso, Horma, Hublina Andreja, Pasculli. A disp.: Sotomajor, Boazzo, Bersanetti, Bertone, Hublina Xhovani, Natiji, Chinazzo. All. Stefan

ARBITRO: Andrea Ferracin di Savona