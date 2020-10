Coppa Liguria di Prima Categoria: parità tra Baia Alassio e Atletico Argentina

Alassio. Questa sera è stata recuperata la partita rinviata lo scorso 27 settembre, valevole per la terza giornata della prima fase di Coppa Liguria di Prima Categoria.

L’incontro era ininfluente per la qualificazione. L’Atletico Argentina, che già era certo del passaggio agli ottavi di finale, ha pareggiato 3 a 3 con la Baia Alassio sul campo del Ferrando. Per i gialloneri reti di Zouita, Gentile e Giraldi. La formazione di mister Ghigliazza chiude così imbattuta la competizione, con tre pareggi in altrettante partite.

La classifica finale del girone 1: Atletico Argentina 7, Baia Alassio 3, Oneglia 2, Area Calcio Andora 2.

Per quanto riguarda la Coppa Liguria di Seconda Categoria, sono state aggiunte alla competizione altre due partecipanti: Football Club Argentina e Pietra Ligure “B”.

Il Football Club Argentina è stato inserito nel girone 1. Domenica 11 ottobre alle ore 15 debutterà allo Sclavi contro la Golfo Dianese “B”.

Il Pietra Ligure “B” è stato inserito nel girone 2. Sabato 10 ottobre alle ore 20,30 giocherà al Ruffinengo di Legino contro la Spotornese.

Per il girone 4, è stato programmato l’incontro Murialdo-Pallare. Si disputerà sul campo dei biancorossi domenica 11 ottobre alle ore 15.