Coppa Liguria, anche il Murialdo rinuncia: salta il match con il Cengio

Murialdo. L’SC Murialdo comunica che la partita di Coppa Liguria di Seconda Categoria che si sarebbe dovuta disputare oggi alle ore 14,30 tra i biancorossi ed il Cengio non andrà in scena.

“La società – spiega la dirigenza del Murialdo – ha ritenuto opportuno tutelare la salute dei giocatori, dello staff e dei loro famigliari vista l’emergenza Covid-19 che si sta sviluppando intorno a noi. Facendo presente che nella nostra realtà non sono presenti figure con competenze sanitarie e non volendo sostituirci a nessun ente competente abbiamo ritenuto opportuno di usare il cervello e di fermarci momentaneamente finché la situazione non sarà più chiara e non come le ‘chiacchiere da bar’ che sostengono la mancanza di giocatori per disputare la partita”.

“Consapevoli del fatto – concludono – che questo porterà a una sanzione amministrativa e alla sconfitta della partita da parte della federazione“.